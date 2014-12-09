حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ طاقم قارب صيد

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بجدة من إنقاذ طاقم قارب صيد (أرامي)، بعد تلقي مركز الحمراء بلاغا من قبل غرفة القيادة والسيطرة يفيد بتعطل القارب في عرض البحر بسبب نفاد كمية الوقود الأمر الذي قد يتسبب في انجراف القارب بسبب التيارات ومن المحتمل أن يتعرض طاقمه لحالة خطر بسبب حركة التيارات والتغيرات الجيومائية، وعلى الفور سارعت دوريات حرس الحدود بتقديم المساعدة اللازمة وإنقاذ الطاقم وتزويد مالك الواسطة بالكميات اللازمة من الوقود ومن ثم مرافقته لأقرب مركز للتأكد من سلامتهم.

وأهاب ناطق حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المواطنين والمقيمين ملاكي قوارب الصيد والنزهة التقيد بتعليمات السلامة والتأكد من التزود بالكميات الكافية من الوقود للرحلة والالتزام بالتواجد في المواقع المصرح بها للإبحار حتى تتمكن دوريات حرس الحدود من تقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) للرد على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة اللازمة في حالة التعرض لأي طارئ.

