غضب من أخيه فأطلق النار عليه

كشفت شرطة الدمام عن إصابة مواطن بأعيرة نارية مساء أول من أمس.

وقال الشرطة في بيان لها إنه "عند الساعة الرابعة والنصف من مساء أول من أمس تبلغت شرطة مدينة الدمام عن إسعاف مواطن عشريني من قبل أخيه بحالة حرجة لقسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالدمام نتيجة إصابته بعدة أعيرة نارية".

وأضافت "باشر المختصون بالشرطة على وجه السرعة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وجمع المعلومات اللازمة عنها. ومن خلال التحقيقات والتحريات الموسعة في القضية توصلت جهة التحقيق لتورط أخي المصاب في إطلاق النار عليه نتيجة خلاف سابق بينهما، تم التحفظ على الجاني وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وإحالته وملف الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".