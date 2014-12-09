قراءة في التغيير الوزاري السعودي الواسع

بعد 24 ساعة من التغيير الوزاري السعودي الواسع، مساء أمس، الذي شمل ثماني وزارات وهي وزارات الإعلام، والنقل، والصحة، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، وتعيين تسعة وزراء جدد، كتب مشاري الذايدي، الكاتب السعودي، قراءة عن تلك التغييرات خص بها "العربية.نت":

في تقديري، فإن التغيير الوزاري الواسع في السعودية يؤشر، وهكذا نأمل- لمرحلة جديدة، تتحد فيها جهود العمل الحكومي على مقام واحد، خاصة مع تعقد المشكلات الأمنية والسياسية والثقافية المحيطة بالسعودية بفعل الفوضى الإقليمية، وأيضا متطلبات التنمية الداخلية مع تزايد تعداد السكان وتغير ظروف الاقتصاد.

التعليم العالي والابتعاث

فيما يخص بناء الإنسان السعودي أعتقد أنه يقع على عاتق وزير التعليم العالي حمل ثقيل، خاصة في صيانة وإنجاح برنامج الابتعاث الخارجي الضخم، واليقظة التامة في حماية الطلاب والطالبات السعوديين خارج البلاد من المؤثرات الفاسدة التي تحرفهم عن غايتهم، وهي تحصيل العلم، واكتساب الخبرة الخارجية، فنحن نرى حرصا من جماعة مجرمة وهي داعش، على استهداف أبناء السعودية في الخارج، وقد اتفقت السعودية مع دول أخرى في حوار المنامة الأخير على آلية مشتركة لحماية الطلاب المبتعثين من هذه الشرور، مثل شرور داعش، وشرور المخدرات، والانخراط في التيارات السياسية المعادية للسعودية، كما نرى من بعض الطلاب والطالبات الذين تحمسوا بشكل عجيب في الدعايات السوداء ضد بلدهم وهم يدرسون على نفقات المال العام للدولة، وماذاك إلا بسبب حداثة التجربة وجمرة الشباب، ولكن أين هو دور وزارة التعليم العالي في هذا الصدد؟ لست أقول إنه ليس موجودا، ولكني أقول إنه دون المأمول.

الاتصالات والفوضى

تعيين وزير جديد للاتصالات والتقنية في السعودية تطرح التساؤل حول انهماك بعض الشباب في دخان التطرف والجنون السياسي وخلق الإحباط، خلقا وتعمدا، في وسط الشباب السعودي، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمها تويتر، فضلا عن تحول هذه المواقع والبرامج إلى وسائط تجنيد لداعش ودعايات للقاعدة والنصرة والإخوان المسلمين، وتحت عناوين مختلفة، ناهيك عن جرائم المخدرات والانتهاكات الجنسية، خاصة ضد الأطفال.

كيف سيفعل الوزير الجديد في ضبط هذه الجرائم على الإنترنت؟ خاصة أن هيئة الاتصالات السعودية مرتبطة بوزارة الاتصالات نفسها، وقد جاء في نظام هيئة الاتصالات السعودية في موقعها الرسمي، أن الهيئة تحرص "على الالتزام بأسس الوضوح والشفافية والتمسك بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة: مقدمو الخدمات، والمستثمرون، والحكومة، والمستخدمون من أفراد ومؤسسات. وتعمل على تنفيذ استراتيجيات الدولة وسياسات القطاع التي تعتمدها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

يعني أن الهيئة تتلقى سياساتها الموجهة من الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات، وربما غيرها من الوزارات، وهي سياسات تتعلق بالفكر والأمن، إضافة للجانب الاقتصادي والتنظيمي والتطوير والتشغيل.

كيف سيكون دور الوزير والوزارة في مجال المعلومات والاتصالات بعدما بلغ السيل الزبى، وصار تجنيد الأطفال والمراهقين للإرهاب سلوكا مكررا؟

في النهاية أعتقد أن التغيير الوزاري السعودي الكبير مبشر بالخير، وواعد بالأمل.