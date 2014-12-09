كرة القدم تؤدي إلى قتل شاب

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنه ورد لشرطة محافظة الافلاج مساء أمس، تقرير مستشفى المحافظة يفيد بوصول جثة لشاب متوفى سعودي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً مصاباً بعيارين ناريين في كتفه الأيسر وظهره، وبالانتقال وسماع أقوال الشهود ذكروا أن المجني عليه بعد انتهائه من لعب كرة القدم غرب المحافظة وأثناء توجهه لمنزله حصلت مضاربة بالقرب من الملعب بينه وبين ثلاثة أشخاص لخلاف سابق بينهم على لعب كرة القدم، قام على إثرها أحدهم بإطلاق النار عليه ولاذوا بالفرار.

وأضاف "بانتقال المختصين ومعاينة موقع الحادث شوهدت آثار عراك ودماء، كما عثر على مقذوف ناري بالموقع، فوراً قامت شرطة المحافظة بجهود حثيثة لرصد المتهمين الثلاثة وتشكيل قوة أمنية مناسبة توجهت لأماكن تواجدهم، وبعد تضييق الخناق عليهم ومناصحة أولياء أمورهم قاموا بتسليم أنفسهم، وهم ثلاثة أشخاص سعوديو الجنسية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وتبين أن الثاني منهم مصاب بطعنتين في ظهره تم إسعافه وحالته الصحية مستقرة، كما سلم والد الأول السلاح المستخدم في الجريمة نوع مسدس محشو بخمس طلقات منها ثلاث فارغة".