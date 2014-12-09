لا يمكن حتى مناقشته!

على صفحتها في تويتر غردت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان: (أتمنى الالتفات إلى الكلفة الباهظة المترتبة على استمرار تعطيل مجلس الشورى - المؤسسة التشريعية - لدراسة مقترح قيادة المرأة للسيارة)، وقد ذكرت صحيفة الوطن أمس أن عضوي الشورى لطيفة الشعلان وهيا المنيع أوردتا مقترحا مستوفيا النواحي الفنية والإجرائية ومتضمنا 6 مبررات شرعية ونظامية واقتصادية وأمنية وحقوقية لدعم مقترحهما. وأضافت الشعلان والمنيع أنهما متمسكتان بحقهما النظامي في أن يأخذ مقترحهما دورته الإجرائية حتى يصل للنقاش في جلسة عامة مثله مثل أي مقترح دون تعطيل أو مصادرة.

هل يعقل هذا؟.. قضية عامة مثل قيادة المرأة للسيارة أشبعت نقاشا وجدلا في الصحف والفضائيات وفي شبكات التواصل الاجتماعي وتحدث فيها من يفهم ومن لا يفهم وتجادل حولها كبار السن والرجال والنساء والمراهقون والأطفال يعجز مجلس الشورى حتى عن مناقشتها، كيف سيناقش مجلسنا الهمام القضايا الأكثر خطورة إذن، لماذا لا يضع المجلس مقترح الشعلان والمنيع على جداوله كي نعرف ما هو رأي الأعضاء الأفاضل بهذا الموضوع؟، ليس ضروريا أن يكون مقترح الشعلان وهيا المنيع جيدا، أو أنه قد يكون جيدا ولكنه غير مناسب بسبب ظروف ما، كل هذا الكلام مهم.. ويعنينا أن نسمعه أو نتعرف عليه من قبل أعضاء المجلس وجميعهم من ذوي الاختصاص كي نصل إلى حل لهذه المشكلة العالقة، ولكي لا نفتح الباب لفلان وفلانة ممن قد لا تعجبنا طريقتهم في التعبير فينحون بالموضوع منحى آخر تماما.

حين نتحدث عن (التكلفة الباهظة) لتعطيل الشورى دراسة هذا الموضوع فإننا سنجد أنفسنا أمام فاتورة ضخمة تتراكم يوما بعد آخر، ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغ فإن غياب حلول أو اقتراحات أو مرئيات مجلس الشورى لهذا الموضوع سيعوضه دخول العديد من الأطراف على الخط، ما يؤدي إلى خلط الأوراق والخروج عن الموضوع الأساسي الذي تهربت من مواجهته النخبة فكان من الطبيعي جدا أن تتلقفه أيدي العامة!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"