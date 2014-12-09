وزير الصحة يباشر عمله باجتماع مع القيادات بالوزارة

باشر وزير الصحة الجديد، الدكتور محمد الهيازع، عمله اليوم الثلاثاء، والذي اجتمع ظهراً بقيادات الوزارة، كما التقى عددا من المهنئين له بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للصحة، كما تحدث وقال: إن هذه الثقة وسام أعتز به، وأسأل الله العون والتوفيق لخدمة أبناء الوطن الغالي، وتحقيق تطلعات الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

كما وعد الدكتور ال هيازع أن يعمل مع كافة الزملاء والزميلات في وزارة الصحة بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الذي يحظى قطاع الصحة بدعمه السخي ورعايته، مثمنا "الجهود الكبيرة التي بذلها زملاؤه السابقون.

كما أكد أن صحة وسلامة المواطن تتصدر أولويات خادم الحرمين الشريفين، والذي وجه بألا تدّخر وزارة الصحة جهداً في سبيل توفير ما يحقق صحة المواطن وسلامته، مشدداً على أن صحة المواطن وسلامته هي أغلى وأعز ما في الوطن.

كما حث قيادات الوزارة ومنسوبيها على بذل المزيد من الجهد، وأن يحظى المريض الذي هو محور اهتمام الوزارة بخدمة ذات جودة ونوعية بما يحقق رؤية الملك في هذا الجانب.