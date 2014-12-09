"الدرجة الأولى" لتموين الحفلات يسمم 8 أشخاص

أغلقت أمانة محافظة جدة محل "الدرجة الأولى" لتموين الحفلات بحي السامر لمدة 30 يوماً، لثبوت تسببه في تسمم 8 أشخاص، وجاء الإغلاق بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية وتنفيذاً للتوجيهات وفق الأنظمة واللوائح البلدية.

من جهة أخرى،‏‫ أسفرت حملة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة على جميع مطاعم واستراحات الأسماك بمنطقة ذهبان والبالغ عددها 14 موقعاً عن إغلاق ثلاثة مطاعم وهي أسماك "المارينا، والسلطانة، والمرجان" لرصد مخالفات صحية وأسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ٧٢٠ كيلوغراما، إضافة لإنذار 6 مطاعم أخرى بسبب سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وعدم التزام العاملين بزي موحد وسوء النظافة وعدم وجود لوحات توضح نوعية الأسماك المعروضة.

وفي سياق الجولات الرقابية على المطاعم والمنشآت الصحية أغلقت إدارة رقابة الأسواق مطعمي "يلدزلار" و"lost city" بحي الحمراء، لمخالفات اشتراطات البلدية ووجود أغذية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر، وتدني النظافة وسوء التخزين، كما أسفرت جولات البلديات الفرعية على المطاعم في نطاقاتها عن إغلاق وإنذار أكثر من 30 موقعاً لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية، وتواصل البلديات حملاتها المكثفة لضمان التصحيح الفوري لتلك المنشآت.

وشددت أمانة جدة على أنها لن تتهاون مع من تثبت مخالفته للاشتراطات الصحية، داعية في الوقت ذاته إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الأمانة على الأجهزة الذكية.



