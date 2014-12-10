أمير مكة يؤجل سوق عكاظ إلى ربيع الأول

وجه الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، بتأجيل انطلاقة سوق عكاظ إلى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول المقبل بدلاً من موعده الاثنين 23-2-1436هـ.

وجاء قرار التأجيل استجابة من لدن سمو رئيس اللجنة الإشرافية العليا لاتصالات ومقترحات من مسؤولين ومفكرين ومثقفين بتأجيل موعد السوق إلى وقت غير المقر سلفا ليتواكب مع إجازة منتصف العام الدراسي المقبل، لإتاحة الفرصة للزوار ومرتادي السوق وتمكينهم من المشاركة في فعالياته والاستمتاع بها، بحسب محافظ الطائف رئيس اللجنة التنفيذية لسوق عكاظ معالي الأستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر.

وأوضح ابن معمر أن قرار الأمير مشعل بن عبدالله بتأجيل موعد السوق أخذ في الاعتبار قرب موعد اختبارات طلاب التعليم العالي والعام، ولإتاحة الفرصة الأكبر للأسر لحضور التظاهرة الثقافية والمشاركة فيها، مضيفا "إن الموعد الجديد روعيت فيه عدة أمور، في مقدمتها إتاحة الفرصة للجميع لحضور السوق".

وأشار محافظ الطائف إلى أن توجيه رئيس اللجنة الإشرافية العليا بتأجيل موعد السوق أخذ في الحسبان أيضا العوامل المناخية التي تمر بها محافظة الطائف، والتي ربما تشكل عائقا أمام الراغبين في حضور المناسبة والاستمتاع بالبرامج والفعاليات التي يقدمها سوق عكاظ.

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة حرص كل الحرص على أن تكون الظروف مواتية ومهيأة أمام الراغبين في زيارة السوق، منوها بأن سموه استشعر أهمية تحديد الموعد الأنسب أمام الجماهير والمثقفين والمفكرين والأدباء لحضور السوق والذي يقع في منطقة مفتوحة تميل فيها درجات الحرارة للانخفاض.