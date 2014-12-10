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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الاقتصاد الخفي في المملكة

كشفت دراسة أجراها كرسي الأمير مشعل بن ماجد، لدراسات قضايا التستر التجاري عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة، إلى ٢٤٩ ملياراً و٩٩٢ مليون ريال، في عام ٢٠١١، مقارنة ب ٩٣٢ر٩٩ ملياراً في عام ١٩٩٩، والاقتصاد الخفي كما يقول الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الذي قام بإعداد الدراسة، هو الذي يمارسه أفراد أو منشآت بدون أيّ رقابة أو متابعة أو علم، بتلك الأموال المتداولة من قبل الجهات المعنية بعيداً عن الرقابة الحكومية، والتي تتم غالبيتها خارج النظام المصرفي، وأول ما ألاحظه في هذه الدراسة أنها تعود إلى ثلاثة أعوام، وإنّ الأرقام المذكورة لا تمثل الواقع الراهن، وعليه فلا يعتمد عليها في اتخاذ قرار ودعمه، وثانياً لم يذكر البسام وهو الخبير في جرائر الاقتصاد الخفي وآثاره المدمرة، وأنا لست بالخبير لأقدم على ذلك، على أنّ الصحيفة التي نشرت الخبر قالت: إنّ إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية كشفت عن تسجيل ٢٢٩٤ بلاغاً خلال السنوات الخمس الماضية، تتعلق بشبهات غسيل أموال وتمويل إرهاب، وربما كان هذا واحداً من الجرائر المدمرة للاقتصاد الخفي!

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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