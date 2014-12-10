السعودية تتبرع بمليون دولار لشؤون اللاجئين

قررت السعودية تقديم مبلغ مليون دولار تبرعاً طوعياً غير مشروط للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين للجهود الإنسانية المخلصة التي تبذلها المفوضية لمساعدة اللاجئين حول العالم.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف فيصل بن طراد، في كلمته أمام الاجتماع السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لجمع التبرعات، استمرار دعم المملكة لتلك الجهود.

وقال "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واستشعاراً منها بواجبها الإنساني الذي يمليه عليها الدين الإسلامي الحنيف قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من مئة وعشرة مليارات دولار من المساعدات لأكثر من 95 بلدا ومنطقة حول العالم بغض النظر عن الجنس والدين، وستستمر في هذا النهج تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين".