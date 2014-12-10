بالفيديو.. عصابة تسطو على محل تجاري

قبضت شرطة منطقة الرياض على أربعة أشخاص سعوديي الجنسية بعد تورطهم بارتداء أقنعة والدخول على العاملين بالمحلات التجارية وتهديدهم بسلاح ناري (مسدس)، ونزع آلة المحاسبة (الكاشير) والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.

تفاصيل الحادثة المنتشرة عبر مقطع فيديو تم تداوله، بدأت عندما تلقى مركز شرطة المنار بلاغا من وافد يمني الجنسية يعمل بمحل تجاري بحي الريان عن قيام أربعة أشخاص يرتدون أقنعة يستقلون سيارة نوع هونداي اكسنت بالدخول عليه بالمحل الذي يعمل به، وتهديده بسلاح نوع مسدس وسرقة آلة المحاسبة وبداخلها مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

كما تلقى مركز شرطة الصحافة بلاغ وافد هندي الجنسية يعمل بأحد محلات العطارة بحي الغدير عن قيام شخصين ملثمين يرتديان الزي الرياضي ويستقلان سيارة بيضاء بالدخول عليه بالمحل الذي يعمل به وتهديده بساطور وسرقة آلة المحاسبة وبداخلها مبلغ سبعة آلاف ريال ولاذا بالفرار.

وتوالت بعد ذلك في فترة زمنية متقاربة عدد من البلاغات المشابهة لمراكز شرطة شمال وشرق العاصمة الرياض لجناة تنطبق عليهم نفس الأوصاف بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية (تم تداول عدد منها بمواقع التواصل الاجتماعي).

وأوضح بيان الشرطة "تم رصده من أوصاف بواسطة كاميرات المراقبة في المحلات التي تعرضت للسرقة، فقد تم تشكيل فريق عمل بحث شرع في دراسة البلاغات وتكثيف البحث والتحري عن الجناة والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن تواجدهم فيها، تمكن فريق البحث والتحري من تحديد وحصر الاشتباه في أربعة أشخاص سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر، أكدت القرائن والأدلة ارتكابهم تلك الحوادث، تم تحديد مواقعهم والقبض عليهم تباعاً وبقيادة أحدهم سيارة من نوع هوندا بيضاء اللون، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم مسدس وأقنعة ومبالغ مالية، وباستجوابهم ومواجهتهم بما توفر من أدلة وقرائن أقروا جميعاً بالتخطيط المسبق".