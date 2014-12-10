شروط ترقية شاغلي الوظائف الصحية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن ترقية شاغلي الوظائف الصحية تتطلب أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه، وأن يقضي سنة على الأقل في حده الأعلى، على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتب، وأن يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل.

كما أضافت أن البحوث والإنجازات والمهارات المتميزة والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل فإنها تحتسب وفق المعايير التي تضعها الجهة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى.

كما أنه في حالة حصول الموظف على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامج تدريبي بطبيعة العمل على أن تحدد مدته ومستواه وفق ضوابط تضعها الجهة ووزارة الخدمة المدنية، فإنه يستثنى من (الشرط الأول) من المادة الخامسة للائحة الوظائف الصحية، ويجوز ترقيته إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه.