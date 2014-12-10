صور.. "نمر 3" في البحر

نفذت أمس في عمق المياه الإقليمية بالساحل الشرقي للمملكة، الفرضية الخامسة من فرضيات التمرين (نمر3) الذي يجمع وحدات عمليات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، ووحدات عمليات خاصة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، وقطاعات من وزارة الداخلية، تشمل قوات الأمن الخاصة، وقوة حرس الحدود، وقوة أمن المنشآت، إضافة إلى طيران القوات البرية وطيران الأمن.

وقامت خطة الفرضية التي تنفذ للمرة الثالثة بالمنطقة والخامسة على مستوى المملكة على تسلل عناصر معادية إلى المنشأة الحيوية، وصدور الأمر للقوات المشتركة المختلطة بالتحرك نحوها للعمل عليها، وبرزت مشاركة حرس الحدود وعناصر الضفادع البشرية في عملية دقيقة لإعادة السيطرة على المنشأة بمشاركة طيران القوات البحرية الملكية السعودية.