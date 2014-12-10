عرض إنجازات المرأة السعودية في مؤتمر دولي للمرأة

في الثامن من ديسمبر الجاري أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مؤتمرا بعنوان "المرأة بين تجاذب الفكر واختيارات الذات " تحت رعاية وزير العدل والاوقاف يعقوب بن عبد المحسن الصانع في فندق الشيراتون بدولة الكويت وشاركت في اليوم التالي من التدشين مجموعة من السيدات البارزات على مستوى الخليج حول عرض لأهم إنجازات المرأة في اوطانهن.

وقدمت المحامية السعودية بيان زهران عرض لاهم إنجازات المرأة السعودية في عهد خادم الحرميين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتقدم النساء في الوطن في مختلف العلوم والمناصب العلمية والاجتماعية والسياسية والقانونية ومجال الابتكار والاختراع وقدمت نماذج لسيدات سعوديات اثبتن مدى نجاحهن وعطائهن للوطن واشارت زهران ان المادة " الثامنة " من النظام الأساسي للحكم توكد حق المواطنين والمواطنات على حد سواء بالعدالة والمساواة وفق الشريعة الاسلامية واختتمت زهران ورقتها بكلمات الملك عبد الله الداعمة للمرأة بشكل مباشر وأوصت بتأسيس مجلس اعلى لنساء الخليج يقوم بعمل الدراسات الاجتماعية النسوية وابرز التحديات التي تعاني منها المرأة والمتطلبات التي تحتاجها وأوصت ايضا بتوحيد الانطمة والقوانين بدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما أنظمة الأحوال الشخصية حيث ان جميع الدول تعتمد أحكامها على الشريعة الاسلامية.

كما ترأست المحامية زهران جلسة المحور القانوني والتشريعي والذي تتحدث فيه زميلاتها من دولة الكويت المحاميتين امام محكمة التمييز والدستورية هند العنزي ومريم البشارة والتي دارت حول حماية القوانين لحقوق المرأة ضد التعسف المجتمعي وقضايا المرأة الخليجية بين القانون والمجتمع ومدى تواكب قوانين العمل مع متطلبات المرأة الخليجية في ظل المصلحه العامة ومدى تفعيل القوانين لتنمية المرأة ثقافيا وفكريا وعلميا وقد كرم وزير العدل الكويتي المحاميه بيان زهران

