مدير صحة جدة يتفقد الخدمات الصحية بالليث

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور عبدالعزيز الخوتاني الخدمات الصحية والأقسام الطبية بمستشفى أضم العام , وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها صباح أمس الثلاثاء لمركز أضم التابع لمحافظة الليث والتي رافقه خلالها مساعده للشؤون العلاجية الدكتور أحمد فادن والمساعد للصحة العامة الدكتور خالد باواكد والمساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس محمد الدهري وقام مدير الشؤون الصحية فور وصوله بالالتقاء بمدير المستشفى عطيه المالكي والمدير الطبي وتعرف من خلالهم على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمواطنين من أبناء مركز أضم والقرى التابعة له كما تجول في الأقسام الطبية والعيادات الخارجية بمستشفى أضم , واستمع إلى متطلبات واقتراحات اعيان ومشايخ مركز اضم، وبعد انتهاء الجولة قام مدير الشؤون الصحية ومرافقيه بافتتاح مركز صحي ذي رهجان الجديد بقطاع أضم والذي يبعد عن مستشفى أضم بـ 30 كيلو متر ويقع على الخط الرابط بين مركز أضم ومنطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي بأن هذا المركز يشتمل على عيادات طبية للنساء والرجال وعيادة للطفل السليم وأخرى للحوامل بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرفة للإنعاش القلبي الرئوي وقسم للمختبر وصيدلية , ويتوفر به سيارة إساف حديثة مجهزة بمختلف التجهيزات الطبية وهي مخصصة لنقل المرضى من المركز إلى المستشفى في أضم أو الليث بحسب نوع الحالة ومدى حاجتها للنقل الاسعافي من الناحية الطبية

