وفد مجلس الشورى يزور رئاسة الحرمين وإداراتها

يعتزم وفد من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى بزيارة ميدانية مرتقبة إلى مرافق وإدارات تابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكشفت رئاسة الحرمين في تقرير لها عن أهمية مثل هذه الزيارات الميدانية بين الجهات الرسمية التي تثمر نتائج إيجابية وتدفع بعجلة العمل نحو المقدمة.

ويوضح الجدول المُعد للوفد أنه "يشتمل على زيارة المشاريع الجاري تنفيذها بالمسجد الحرام في مقدمتها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام ومشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف كما تشتمل زيارة الوفد على المرافق التابعة للرئاسة مثل معهد الحرم المكي الشريف، ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الى جانب زيارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بكدي.