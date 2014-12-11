طلقة تحذيرية تصيب مقيماً رفض التجاوب مع رجل مرور

تعرض مقيم لطلقة نارية "غير مقصودة" من رجل مرور أثناء محاولة الأخير إيقاف المقيم، بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، وعدم امتثاله لرجل المرور، وتعديه عليه بالتلفظ والاعتداء الجسدي.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أن: "إحدى دوريات العاصمة المقدسة كانت تؤدي مهامها يوم السبت الــ 14 من شهر صفر لهذا العام، حين استوقفت عربة لوجود مخالفة مرورية عليها، وكان يقودها مقيم عربي".

وأضاف المقدم القرشي: "حين طلبت دورية المرور من المقيم إبراز إثباته وإزالة المخالفة المرورية، المتمثلة في وجود تظليل (تعتيم) لكامل العربة، رفض التجاوب وامتنع عن إزالة المخالفة، وقام بالاعتداء اللفظي والجسدي على رجل الأمن، وتطلب الموقف قيام رجل الأمن بإطلاق طلقة تحذيريه، نتج عنها إصابته في فخذه".

وخلص الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة: "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة، ولا تزال التحقيقات جارية، تمهيداً لإحالة كامل الأوراق إلى الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم حيال ذلك".