معلومات تفصيلية عن المعتدين الثلاثة على دنماركي

كشفت مصادر لـ"قناة العربية" تفاصيل أوسع عن المعتدين الثلاثة على المقيم الدنماركي الشهر الماضي في العاصمة الرياض، ونتج عن هذا الاعتداء إصابته في كتفه.

وقال مدير مكتب قناة "العربية" في السعودية، خالد المطرفي، خلال استضافته في نشرة الرابعة، اليوم الخميس، إن اثنين من الثلاثة شقيقان، أحدهما 21 عاماً والآخر 25 عاماً".

وأضاف المطرفي "تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في العاصمة الرياض، وهم بين أهاليهم، من دون أي مقاومة تذكر".

ويأتي ذلك وسط بعدما بثت وزارة الداخلية "فيديو" يوضح تلك الجريمة، وأعادت عرضه قناة "العربية".