نمر 3 في الرياض

نفذت الوحدات المشاركة في التمرين السعودي الفرنسي المشترك المختلط (نمر3) الفرضية السادسة والأخيرة من فرضيات التمرين أمس الأربعاء.

حضر تنفيذ الفرضية الفريق محمد بن حمد العماني، قائد قوات الأمن الخاصة، و الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، قائد القوات البرية الملكية السعودية، والفريق الركن البحري عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية الملكية السعودية، واللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة، قائد التمرين نمر3 وعدد من ضباط القطاعات العسكرية المشاركة بالتمرين.

ونفذت في الفرضية التي قامت خطتها على تطهير عدد من المباني من عناصر معادية في وادي الحيسية //شمال غرب الرياض// وحدات عمليات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ووحدات عمليات خاصة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وقطاعات من وزارة الداخلية تشمل قوات الأمن الخاصة بإسناد من طيران القوات البرية وطيران قوى الأمن.

شهدت الفرضية التي وصفت بالدقيقة؛ رماية كثيفة، وإمداداً جوياً، وقصفاً بطائرات الأباتشي، وعمليات نقل جنود بالطائرات المروحية واقتحام وعمليات قناصة.

وعقب تنفيذ الفرضية صرح الفريق الركن محمد بن حمد العماني قائد قوات الأمن الخاصة "لقد تشرفت هذا اليوم وزملائي معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي ومعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن البحري عبدالله بن سلطان السلطان وقادة القطاعات الأمنية المشاركة في التمرين وقائد القوات الخاصة الفرنسية الصديقة بحضور إحدى فعاليات المرحلة الرابعة من التمرين المشترك المختلط مع الجانب الفرنسي (نمر3) والذي تم الإعداد والتخطيط له بعناية من قبل قائد التمرين صاحب السمو الملكي نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة اللواء الركن /فهد بن تركي بن عبدالعزيز وممثلي الجهات المشاركة في مؤتمرات التخطيط (الأولي, المتوسط , النهائي). وتتمثل فرضيات هذه المرحلة في تنفيذ المهام الإستراتيجية على بعض الأهداف ومنها ما تم تنفذه اليوم على الهدف رقم (5) في ميادين الأمير محمد بن نايف للصاعقة وعمليات مكافحة الإرهاب بالحيسية انطلاقاً من المنطقة الشمالية الغربية".

وأضاف "وقد سرني وزملائي ما شاهدناه من تطبيقات تحاكي الواقع وتعكس ما وصلت إليه القوات الخاصة المشاركة في التمرين من تدريب نوعي وتنسيق عالي واحترافية وتعميق لمفهوم العمل المشترك وتطبيق لإجراءات القيادة والسيطرة في عمليات القوات الخاصة، وهذا النوع من التمارين يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات القتالية بين الوحدات المتماثلة وقياس مدى جاهزيتها لكي تكون قادرة بإذن الله على التعامل مع مختلف الأحداث وفي كافة الظروف والبيئات".