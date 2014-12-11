هيئة الغذاء تحذر من شامبو للشعر

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شامبو للشعر، وكريمين لتفتيح البشرة، بسبب احتوائها على كمية كبيرة من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها جمعت وحللت في مختبراتها منتجات شامبو الشعر وكريمات تبييض البشرة من مختلف العلامات التجارية المتداولة بالأسواق المحلية ضمن برامج مراقبة ومتابعة سلامة منتجات التجميل المسوقة محلياً، وأظهرت النتائج احتواء شامبو جنين القمح للأطفال المصنع في السعودية (مصنع الرحالة الأول للعطور ومستحضرات التجميل)، وكريمان مصنعان في تايلاند هما "الكركم الذهبي"، و"بيوتي سكين" (Beauty skin Whitening Armpit & between legs cream) المستخدم كمبيض للمناطق السوداء والحساسة وتحت بطن وما بين الساقين بالصبار، على كمية كبيرة من البكتيريا، ما يعد مخالفة للمواصفة الخليجية لشامبو الشعر رقم (396/2000 GSO) والمواصفة الخليجية لكريمات الجلد رقم (1152/2002 GSO) على التوالي.

وخاطبت الهيئة الجهات ذات العلاقة لسحب هذه المنتجات من الأسواق، ونصحت المستهلكين بعدم شراء هذه المنتجات، والتخلص من العينات التي لديهم، والتأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل، مثل اسم المصنع والمحتوى ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج، مشيرة إلى أنه بالإمكان الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa .