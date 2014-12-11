1000 ريال لكل عضو في حماية "حقوق المؤلف"

وافق مجلس الخدمة المدنية على تخصيص مكافأة مالية لأعضاء لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بمقدار 1000 ريال لكل عضو عن كل جلسة وبحد أقصى 12000 ريال شهرياً، وتستمر اجتماعات اللجنة من دون مكافأة للجلسات التي تزيد عن الحد الأقصى للمكافأة.

وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن موافقة المجلس على تخصيص مكافأة مالية لأعضاء لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ستسهم في دعم اللجنة في حماية حقوق المؤلف التي تعد من أهم دعائم الإبداع والتحفيز على الإنتاج الفكري والأدبي.