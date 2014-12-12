فلبيني يطلق النار على سعودي ويدهسه بالسيارة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً على فلبيني الجنسية، بسبب إطلاقه النار على سعودي الجنسية ودهسه بالسيارة حتى الموت.

وقالت الوزارة في بيان لها "أقدم كارليتو نونيز لانا (فلبيني الجنسية) على قتل ناصر بن خالد بن سويد القحطاني (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس طلقة واحدة أصابته في صدره، ثم دهسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته إثر خلاف حدث بينهما, وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور, وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في الرياض".