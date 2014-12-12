مراهق يهرب من الشرطة.. ليعترف بجريمة أخرى بعد ضبطه

أطاحت شرطة محافظة جدة بمراهق إفريقي في الـ16 من عمره، كان تخصص في سرقة المركبات، وتحقق معه لمعرفة مدى ارتباطه وتورطه في قضايا أخرى.

وكان الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أوضح أن دوريات الأمن اشتبهت في مركبة أثناء سيرها في حي الشرفية (جنوب جدة)، وأضاف: "فور مشاهدة الجاني للدورية الأمنية، أوقف المركبة التي كان يقودها في وضع التشغيل، ولاذ بالفرار من الموقع".

وزاد المقدم القرشي : "بعد ملاحقة رجال الأمن للجاني تم ضبطه، واتضح أنه إفريقي في الـ16 من عمره، وقد أرشد المتهم الجهات الأمنية عن موقع مركبة أخرى سبق له سرقتها، وتم تسليم الجاني لمركز الشرطة لسماع أقواله، ومعرفة مدى علاقته بقضايا أخرى من عدمه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة برفقة كامل أوراقه".