أعجبته الأجواء فنسي سيارة كفيله تسقط في البحر

لم يتوقع مواطن ان تخطف حالة الطقس التي تعيشها المنطقة الشرقية سيارته، بعدما تركها سائقه الخاص في منطقة غير مستويه من دون تأمين وقوفها، ما جعلها تسقط في البحر امام عينيه. وفي تفاصيل الحادثة أوضح المتحدث بأسم حروس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي تلقي غرفة العمليات التابعة لحرس الحدود في المنطقة الشرقية مساء أمس الجمعة بلاغاً يفيد بسقوط سيارة في بحيرة سيهات، وعلى الفور توجهت فرق البحث والانقاذ إلى الموقع والتأكد من سلامة قائد المركبة، واتضح من خلال الفرق الميدانية ان قائد المركبة مقيم من احد الجنسيات الشرق اسيوية، قام بالنزول من المركبة بعد إيقافها في منطقة غير مستويه بالقرب من البحر، ولم يقم بتأمينها بعد النزول منها ما جعلها تسقط بإتجاه البحر، وقامت مجموعة من الغواصين بالنزول الى الموقع الذي سقطت فيه السيارة بعد انتشالها من خلال اليات الدفاع المدني التي حضرت للموقع.

من جهته اوضح المتحدث بأسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي تلقيهم بلاغاً بسقوط مركبة في كورنيش الدمام، وعلى الفور تم توجيه القيادة الميدانية وثلاث فرق إسعافية وفرقة الاسعاف المتقدم للموقع ولم تسجل الحادثة اي إصابة تذكر.