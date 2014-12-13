أمانة جدة: سنواصل كشف أسماء المطاعم المهددة للناس

منذ أيام وأمانة جدة تكشف يومياً عن أسماء مطاعم مخالفة في المحافظة كانت تقوم بإعداد الأكل عبر مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو أخرى تم تخزينها بجانب دورات مياه وغرف صرف صحي في صدمة انتابت أهالي جدة بعد كشف الأمانة عن أسماء مطاعم شهيرة .

وتواصل أمانة جدة عبر حسابها على موقع تويتر نشراً يوميا موثقاً بالصور لمطاعم تم إغلاقها بعد أن ثبتت مخالفتها عبر تقديم خدمة غذائية تهدد سلامة وصحة الناس. الأمر الذي أثار حفيظة عدد من أصحاب المطاعم التي تم التشهير بها وقرروا بعدها أن يتوجهوا إلى ديوان المظالم لتقديم دعوى قضائية ضد الأمانة، بحسب ما تم في اجتماع أصحاب المطاعم يوم أمس في غرفة جدة التجارية .

وقال محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة لـ"العربية.نت" نعلم أنهم سيتقدمون بدعوى قضائية، كما سمعنا وباب القضاء مفتوح "لكننا لن نتراجع عن كشف أسماء المطاعم المخالفة وتوثيق مخالفاتها تلك".

وأضاف البقمي لـ"العربية.نت" يطالبون بمهلة قبل الإغلاق وهذا أمر غير ممكن، عندما يتم اكتشاف المخالفة سيغلق المطعم وتعلن الأمانة عن اسمه".

وبلغ عدد المطاعم التي تم التشهير بها عبر حساب أمانة جدة على تويتر أكثر من خمسة عشر مطعماً، أحدها تسبب في تسمم 250 شخصاً عبر تقديم حلويات فاسدة، بحسب ما قالت الأمانة عبر حسابها.