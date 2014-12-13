التربية تعين 9 من بنات وشقيقات ضحايا الإرهاب

أصدر وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، قراراً بتعيين 9 سيدات من بنات وشقيقات ضحايا الإرهاب على وظائف إدارية في الوزارة حسب مؤهلاتهن العلمية مع تمكينهن من اختيار رغباتهن في التعيين.

وزارة التربية والتعليم أوضحت في بيان صحافي أن قرار تعيين بنات وشقيقات ضحايا الإرهاب على وظائف إدارية يؤكد العناية الدائمة والمستمرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لشهداء الواجب وأسرهم وذويهم من خلال توظيف أبنائهم وأشقائهم، تكريماً لهؤلاء الأبطال الذين وقفوا ضد من يحاول المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره، واستشهدوا عند قيامهم بواجبهم في الذود عن بلادهم.

وأضافت الوزارة أن توجيهات وزير التربية والتعليم شددت على منح بنات وشقيقات ضحايا الإرهاب إمكانية اختيار الرغبات المكانية في التعيين، حتى لا يواجهن صعوبات أثناء عملهن، خصوصاً أنهن قريبات لرجال استشهدوا أثناء العمل على راحة وأمن الوطن، مؤكدة أنها تقدم الخدمات لذوي شهداء الواجب من منسوبي الوزارة من المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات التابعين للوزارة، وكذلك الطلاب والطالبات.

يذكر أن الوزارة عينت أكثر من ١٤٠ من أسر شهداء الواجب على وظائف تعليمية وإدارية في الوزارة خلال العامين الماضيين .