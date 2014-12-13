أوباما يلتقي وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف

التقى الرئيـس الأميركي باراك أوبـاما في البيت الأبيـض، أمس الجمعة، وزير الداخلية السعودي الأمير محمــد بن نايـف، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى الولايات المتحدة.

حضـر الاستقبال سـفير خـادم الحرمين الشريفين لـدى الولايات المتحدة الأميركيـة عــادل بن أحمـد الجبيـر، والوفـد المرافـق له.

كما عقد الاجتماع بحضور نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثانية وتطورات القضايا الإقليمية وسبل التعاون بين البلدين.

ونقل الأمير محمد خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الرئيس أوباما، وتم خلال الاجتماع التأكيد على العلاقة القوية والشراكة الدائمة بين واشنطن والرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الملفات في المنطقة من بينها الأزمة السورية، والملف الإيراني، وأيضاً الأزمة اليمنية، والحرب على القاعدة هناك، ومواجهة أخطارها.