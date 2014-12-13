القبض على فتاة حضرت مباراة الاتحاد والشباب بزي رجالي

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة في ساعة متأخرة من ليل البارحة الجمعة، عبر بيان صحافي لها، ضبطها لفتاة كانت متنكرة في زي رجالي، في مدرجات ملعب استاد الجوهرة في جدة، أثناء مجريات مباراة فريقي الإتحاد والشباب.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي : "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لصورة فتاة في أحد المدرجات، فإنه تم ملاحظة الفتاة من قبل أحد رجال الأمن، أثناء المباراة التي أُقيمت بين فريقي الاتحاد والشباب في أستاد الجوهرة بمحافظة جدة، وهذا تصرف مخالف للتعليمات".

وأضاف المقدم القرشي : "تم ضبط الفتاة، واتضح أنها ترتدي ملابس رجالية، وتعمدت التمويه بتغطية رأسها، لعدم كشفها من قبل رجال الأمن، ولعدم لفت الأنظار إليها، علما بأنها حصلت على تذكرة الدخول عبر موقع مكاني، المختص بحجز وشراء تذاكر دخول المباريات عبر اﻻنترنت".

وخلص بيان الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة إلى أنه : "جاري إحالتها برفقة كامل الأوراق للجهات المختصة"، مؤكداً على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الرسميه بهذا الخصوص.