بالصور.. سقوط صخرة على "بوكلين" والعمال بداخلها

تلقى مركز العمليات بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، بلاغاً عن سقوط صخرة على بوكلين خاص بتكسير الصخور، في منطقة جبلية في حي بطحاء قريش واحتجاز شخص بداخل كبينة القيادة.

وحدات الإنقاذ اللازمة مع معدات ثقيلة من قوة الإسناد والاحتياط التابعة للإدارة للموقع انطلقت، وعند الوصول وجدت الحالة عبارة عن سقوط صخرة على "البوكلين" أثناء عملية تكسير صخور نتج عنها احتجاز قائده داخل كبينة القيادة وتعرضه لعدة إصابات.

تمت عملية الإسعاف الفورية للشخص المحتجز، فيما قامت وحدات الإنقاذ بعملية إزالة الصخرة وقص الكبينة الحديدية بعناية، وحرص لضمان عدم تعرض المصاب لأي أضرار وإخراجه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

إدارة الدفاع المدني تهيب بالمقاولين وأصحاب الأعمال بضرورة تطبيق وسائل واشتراطات السلامة اللازمة أثناء أعمال الهدم والإزالة والتكسير الصخري، وأن يكون هناك إشراف هندسي من مكاتب استشارية معتمدة أثناء القيام بعملية التكسير أو البناء والحفر مع وضع خطة عمل يراعی فيها توفير أقصی درجات السلامة.