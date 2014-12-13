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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

تدوين أحكام القضاء الشرعية

وهذا موضوع طالما كتبت عنه وطالبت به، وكان أول ذلك في صحيفة الرياض العدد رقم 13705 الصادر بتاريخ غرة ذي الحجة 1426 الموافق 1 يناير 1006، أي قبل ثماني سنوات، ويبدو أنّ ثمة استجابة لهذا المطلب، وقبل أن أعرض لها، أود أن أؤكد أنّ الاستجابة ليست مترتبة على ما كتبته، إذ هو مطلب من الجميع بما في ذلك، فيما أذكر، مجلس الشورى إذ وافق في عام 2012 على توصية (بإعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات والحدود والجنايات والتعذيرات)، وكما قلت هناك فيما يبدو تجاوب واستجابة، فوفقا لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2014، تألفت لجنة تضم 14 فقيهاً وقاضياً، تعكف على وضع مدونة للأحكام الشرعية، وأمهل أمر ملكي اللجنة 180 يوماً لإنجاز المدونة، وستكون اللجنة مستقلة ومرتبطة بالملك، ما يعني أنها لن تتعثر ويطول المدى قبل أن تصدر أيّ قرار، وهو ما عهدناه أحيانا في اللجان الحكومية، ويترأس اللجنة الشيخ صالح آل الشيخ، ولن يكون لأيّ من الجهات أو الأفراد حقّ التدخل في أعمالها، وعسى أن ينجم عن ذلك تحقيق مطلب آخر، بتعيين خريجي كليات القانون والأنظمة في المحاكم، لسدّ النقص المجود حاليا في عدد القضاة، فبالله التوفيق.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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