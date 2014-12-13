حرس حدود مكة ينقذ 3 أشخاص علقوا في الشعب المرجانية

تمكنت فرق البحث والإنقاذ وعدد من غواصي حرس الحدود بمركز صروم التابع لقطاع حرس الحدود بجدة مساء أمس من إنقاذ 3 أشخاص بعد أن علقوا في الشعب المرجانية، بسبب وجود مد بحري شديد حال دون عودتهم للشاطئ، وذلك بمنطقة غير مخصصة للسباحة ويوجد بها لوحات إرشادية توضح ذلك.

حيث تلقت غرفة عمليات القطاع بلاغ استغاثة، يتضمن وجود عدد 3 أشخاص عالقين في الشعب المرجانية بالقرب من مركز صروم، وعلى الفور تم تحرك فرق البحث والإنقاذ للموقع وتم إنقاذهم باستخدام الحبال وأطواق النجاة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وتقديم الإسعافات الأولية لهم والاطمئنان على صحتهم وهم جميعا بصحة جيدة ولله الحمد، حيث إن التواجد في الأماكن غير المسموح أو المصرح بها يعتبر مخالفة صريحة للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود العقيد ناجي الجهني بجميع الموطنين والمقيمين بتوخي الحذر واتباع التعليمات والإرشادات الموضحة في اللوحات الإرشادية وعدم ممارسة الهوايات البحرية المختلفة في الأماكن غير المخصصة لذلك والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) للرد على كافة الاستفسارات للاستعلام عن المناطق المصرح بها، وكذلك لتقديم المساعدة اللازمة في حالة التعرض لأي مكروه لا سمح الله، متمنياً للجميع السلامة.