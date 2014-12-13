حقيقة ما حدث في الجوهرة بين مشجع ورجل أمن

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم (الجمعة)، بيانا يوضح حقيقة الصورة التي تم تداولها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لرجل أمن يسحب لوحة رفعها مشجع لصورة لاعب، أثناء المباراة التي جمعت فريقا الاتحاد والشباب وانتهت بفوز اﻷخير بهدف دون رد.

وفي البيان، الذي تحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه : "بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لصورة توضح أداء أحد رجال الأمن لواجبه بحفظ الأمن في أستاد الجوهرة بمحافظة جدة، أثناء المباراة التي أُقيمت بين فريقي اﻻتحاد والشباب مساء اليوم الجمعة، حيث لوحظ احد الأشخاص في المدرجات يرفع لوحة عليها صورة لأحد اللاعبين من أحد الأندية الرياضية، وهذا مخالف لتعليمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب".

وزاد المقدم القرشي : "بادر رجل الأمن إلى أداء واجبه، وطلب من ذلك الشخص تسليم اللوحة، وإفهامه بأن ذلك يعد مخالفة للتعليمات، بيد أنه لم يتجاوب مع رجل الأمن، وشرع في مقاومته عند سحب اللوحة منه، فتم التعامل مع الوضع بموجب التعليمات، وضبط الشخص وجرت إحالته برفقة كامل الأوراق للجهات المختصة، لتطبيق التعليمات بحقه".

وشدد الناطق اﻹعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة في نهاية البيان على أهمية احترام الجماهير للتعليمات والأنظمة، التي يجب الالتزام بها أثناء حضورالمباريات.