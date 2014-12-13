صور عسكرية سعودية - أميركية

نفذت القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأميركية في التمرين المشترك (الشعاب الحمراء 16) عددا من العمليات الفرضية، منها التدريب على القتال بالذخيرة الحية ومدافع الهاون وتدريبات خاصة للقناصة، والحركة باستخدام المدرعات، والتطهير من آثار أسلحة الدمار الشامل، وعدد من عمليات الإخلاء الطبي للجرحى في ميدان المعركة بواسطة الطيران.

وصرح قائد التمرين، العقيد البحري الركن رمزي بن عبدالخالق الغامدي، أن التمرين يهدف إلى الرفع من الجاهزية القتالية بين المشاة البحرية السعودية وبين المشاة البحرية الأميركية، والرفع من الاستعداد القتالي من الجانبين، وأن التمرين مبني على فرضية يشترك الجانبان السعودي والأميركي في تنفيذها جنبا إلى جنب لتنفيذ تلك الفعالية، مما يؤدي إلى زيادة التعاون بين الجانب السعودي والجانب الصديق، نأمل من هذا التمرين أن يحقق الأهداف التي وضعت وخططت له، كما نأمل أن يتم من خلاله زيادة التقارب العملياتي المشترك بين المشاة البحرية السعودية والمشاة الأميركية.

كما صرح من الجانب الأميركي، العقيد ايدي هانسن، أن هذا التدريب هو فرصة عظيمة للقوتين للتدريب المشترك والاستفادة في مجالات عدة، والحصول على تدريب احترافي لمشاة البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأميركية.