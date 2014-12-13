السعوديون ينالون الشهادات من جامعة الملك عبدالله

احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مساء اليوم بتخريج الدفعة الخامسة من طلبة الدراسات العليا لعام 2014 ، وخلال أقل من ساعتين سلم رئيس مجلس الأمناء للجامعة وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي شهادات الماجستير والدكتوراه في ساحة الاكتشاف، بين مكتبة الجامعة ومبنى الخوارزمي (مبنى 1) لــِ 159 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم بينهم 60 سعودياً وسعودية.

وأكد الوزير النعيمي أنه خلال 5 أعوام فقط أصبحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مركزاً فريداً للتعليم والاكتشاف والابتكار وريادة الأعمال في المملكة، فضلاً عن تخريجها لأجيال وعقول مبدعة سيكون لها أثرها وبصمتها الواضحة في المملكة والمنطقة والعالم أجمع". مشيراً إلى انها تسير في خطى ثابتة نحو تحقيق حلم خادم الحرمين وخدمة البشرية جمعاء.

في حين أثنى رئيس جامعة الملك عبدالله جان لو شامو على ما تقدمه الجامعة للطلاب من ثقيف ودمج وإشراك لهم في بيئة تشجع على التميز، والفضول، والاختراع، والنزاهة، والشغف لصنع التغيير، مؤكداً أن جامعة الملك عبدالله عندما تضطلع بهذه المهمة فإنها تكون جامعة عظيمة تخدم المجتمع على أكمل وجه".

وتحدث باسم طلبة دفعة 2014: الطالبة السعودية شمايل الشهيل ، ماجستر علوم 2014 والتي أبدت سعادتها بهذا الحدث العظيم الذي يضعها ويضع زملاءها وبلادها على الطريق الصحيح، وكان ضيف شرف الحفل هو البروفيسور جون هينيسي ، رئيس جامعة ستانفورد.

يذكر أنه تم افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عام 2009 بمهمة كبيرة هدفها تطوير المملكة العربية السعودية في العلوم والتقنية من خلال الأبحاث الجريئة والتعاونية التي تتصدى للتحديات ذات الأهمية الاقليمية والعالمية في مجالات الماء، والغذاء والطاقة والبيئة.

وتجذب الجامعة المواهب الكبيرة من المملكة وجميع أنحاء العالم و تعمل على تطويرها. كما تستثمر في أصحاب العقول الواعدة والتي أثبتت جدواها وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم الفكرية من خلال المنح الدراسية والأبحاث.

