اتفاق الرئيس حسين والرئيس حسن

أثار الاتفاق على تأجيل المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني وإعطائه سبعة أشهر أخرى , العديد من التساؤلات والتفسيرات. حيث أن الملف النووي و24 فبراير الماضي كانا يمثلان معرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود , لفهم السياسة الأمريكية في الخليج والعالم العربي. والوقوف بكل وضوح على اتجاه البوصلة الأمريكية في المنطقة ومعرفة مألات تلك التحالفات الغير معلنة بينها وبين إيران . ففي الظاهر العداء والهجاء , ولكن على ارض الواقع الكثير من التفاهمات وتحقيق للأهداف المتبادلة.

منذ غزو الولايات المتحدة للعراق تم التحالف منذ الأيام الأولى وذلك باعتراف المسئولين الإيرانيين بأنه لولا تسهيلات إيران لما استطاعت الولايات المتحدة غزو العراق وأفغانستان.بعدها قامت الولايات المتحدة برد الجميل عند خروجها من العراق وتم تسليم العراق لها لتقوم إيران بإنشاء المليشيات الإرهابية الطائفية وتعثوا في ارض العراق فسادا وتستخدم أرضه جسرا لنشر سياساتها الطائفية وتهدد بها جيرانها وتسلخها من محيطها العربي . سياسة نرى نتاجها اليوم ضياع العراق البلد العريق وضياع أمنه وهيبته وانتشار الفساد فيه .

انتهزت إيران أحداث الفوضى الناجمة عن ماسمي بالربيع العربي وعدم الاستقرار الذي خلفه ذلك بالإضافة إلى انعدام الأمن.كذلك عدم وجود موقف عربي موحد ومتضامن حيث ألقى ماسمي بالربيع العربي بآثاره السلبية على الدول العربية الفاعلة مثل مصر واحدث في داخلها الفوضى , واجبرها على الالتفات لداخلها والانشغال به عن المحيط العربي. كذلك بعض الخلافات الخليجية وخصوصا مع قطر الشقيقة وعدم تجانس الرؤى والأهداف.

كل ذلك سهل لإيران تمددها وتدخلها تارة في سوريا وتعقيد الأزمة السورية بدل من حلها واستجلاب المليشيات الإرهابية الطائفية وجعل سورية ساحة حرب لاتبقي ولاتذر وتحويل سوريا تربة خصبة لإنبات الإرهاب.

كذلك تدخلها السابق واللاحق والحالي في اليمن الذي يعاني من الفقر وضعف الأمن والبنية التحتية الهشة لينسف ماقدمته دول الخليج من مبادرة تحمل اسمها للحفاظ على اليمن من التشرذم والضياع وذلك بوضع فترة انتقالية تساعد اليمن على انتخاب رئيس جديد بعدما ثار الشعب على الرئيس السابق علي صالح. إلا أن إيران كعادتها فملح حياتها هو الطائفية تدخلت ورشت الفاسدين من أركان النظام السابق بل وبالتعاون مع النظام السابق جعلت اليمن كما نراها اليمن اليوم بلد بل أمن ومليشيا قطع الطرق تتحكم في مفاصل الدولة وستأخذ البلد إلى الأسواء بإيعاز إيراني.

ولبنان هو البداية على الطائفية الإيرانية المقيتة والتي تدعم مليشيا تابعة لها وهي حزب حسن نصر الله , تتحكم هذه المليشيا في مفاصل الدولة اللبنانية وتعطل انتخاب رئيس لما يقارب العام وتذهب لتقاتل في سوريا ضد الثوار وكل ذلك بأوامر إيرانيه. قبل ذلك قدمت المملكة العربية السعودية للبنان اتفاق الطائف أنهى حربا أهلية وضياع لبنان وكان مشروع رائد يحول لبنان الى بلد حديث لكل اللبنانين ولايفرق بين طائفة على أخرى. لكن كالعادة إيران تحسن الهدم وهذا ماتجنيه منها لبنان.

كما واستفادت إيران من الأحداث المضطربة في العالم العربي لتمرير مشروعها الطائفي بالإضافة إلى الصمت أو التعاون الأمريكي. حتى هذه الحرب على الإرهاب إنما هي حرب على طرف واحد وترك المسبب الرئيسي يستفيد من تلك الضربات والتقدم على ارض المعركة. ليس ذلك فقط بل بدأت الولايات المتحدة في ترحيبها بالضربات الجوية التي قامت بها إيران على داعش في العراق بعد أن كانت قد رفضت من قبل التنسيق معها في الحرب على الإرهاب الأعور الذي لايرى إلا إرهاب من طرف واحد وبعين واحدة .

لم تكتفي إيران اليوم بإظهار صور قاسم سليماني أو الفيديوهات التي تظهره وهو يحتفل مع المجموعات العراقية التي يقودها . فهي ألان في الجو وعلى الأرض كما أن إيران تقاتل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة. الم تفكر الولايات المتحدة في ماقد ينتج عن ذلك وانه قد يخلط الأوراق مرة أخرى. وقد ترفض بعض الجهات السنية من الحرب على الإرهاب لأن إيران , هي مصنع الإرهاب . كما وتدعم بشار في سوريا الذي أزهق أرواح مئات إلا لاف من الأبرياء بالإضافة إلى تشريد الملايين ويستمر في ذلك. كما أن إيران الداعمة للمليشيات العراقية وبسياستها الطائفية الإرهابية بالإضافة إلى اقصائية المالكي لسنة العراق وانتهاك حقوقهم هي من هيأ الأرضية لظهور إرهاب مكافئ لإرهابهم تماما كما فعل بشار في سوريا. اليوم الكثير من الدلائل والقرائن تبين كيف تسهل الولايات المتحدة لإيران كل ذلك.

لكن ذلك لن يستمر, فالحل يبقى بأذن الله, في عودة الموقف العربي الموحد المتضامن لملئ هذا الفراغ الاستراتيجي الذي استفادت منه طهران وسمح لتركيا بالدخول على نفس المنوال. كما أن هذا التدخل الفارسي في دولنا العربية قام بأشغالنا عن قضيتنا الأولى.

وسهل للكيان الصهيوني استباحة الدم الفلسطيني ليقوموا بإرهابهم ضد الفلسطينين ويقوموا بتدنيس المقدسات الإسلامية. وأمام كل هذه التحديات والمحن كان لابد من ظهور من يتحمل عبئ القيادة من جديد وفي ظل هذه الأحداث والتحديات . انبرى خادم الحرمين الشريفين وحمل لواء القيادة , وعمل على مشروع العودة لمسيرة القطار العربي وقام أولا بحماية أمن الخليج , وذلك بمساندة مملكة البحرين الشقيقة بعد أن أطل الإرهاب برأسه مدعوم من إيران وفوت الفرصة على أدعياء الشر لا الحق. ثم التفت خادم الحرمين الشريفين إلى المحيط العربي بعد الخليجي وأعاد لمصر الشقيقة مكانتها ليخرج طهران من العمق الاستراتيجي المصري العربي, بعد أن راهنت إيران على أدعياء للإسلام في الحكومة الاخوانية , بينما في الواقع كانوا أدعياء لإيران. ومن أراد أن يزيد معرفته عن ذلك فليقرأ على سبيل المثال لا الحصر كتاب ( في العمق الصهيوني للقوة الإيرانية )-سراب القوة.

والآن وبعد قمة الدوحة والعودة لترميم العلاقات الخليجية البينية وتنقية الأجواء وإصلاح ماتصدع , والعودة على توحيد الأهداف وتجانسها , لتتفق معا ومع إصلاح البيت العربي بأكمله ,وتقوي مواقفه ليعمل ككتلة واحدة لمواجهة هذه الأخطار التي سمحت لمن لايريد بنا خيرا أن يتدخل في بلداننا ويسعى لزعزعة أمنها. آن الأوان أن نضع حدا له ونعيده إلى قمقمه.



