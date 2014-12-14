الجوازات تعيد تذكير المقيمين بـ"البصمة"

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم استكمال جميع مراحل تسجيل بصمات المقيمين والمقيمات في الأول من شهر ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 23/ 12 / 2014 م ولن يتم تنفيذ أي خدمة لهم إلا بوجود بصماتهم في النظام الآلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان، أن جميع مواقع الجوازات مهيأة ومنذ فترة طويلة لاستقبال جميع المقيمات اللاتي لم يقمن بتسجيل بصماتهن سابقاً .

وبين أن شرط البصمة مطبق حالياً في تقديم الخدمات للمقيمين والمقيمات ولم يتبق إلا خدمة واحدة وهي تجديد الإقامة للمقيمات التي سيتم إدراج شرط البصمة لتنفيذها بتاريخ 1436/4/1هـ.

ودعا المتحدث الرسمي للمديرية، جميع المقيمين والمقيمات الذين لم يسبق لهم تسجيل بصماتهم إلى سرعة المراجعة لتسجيلها، ضماناً لإمكانية الاستفادة من خدمات الجوازات في أي وقت خاصة أنه قد يحتاج المقيم في بعض الحالات الاضطرارية لخدمات مثل تأشيرة الخروج والعودة، التي لن يتمكن من الحصول عليها إلا بوجود بصمته، وعدم وجودها سيترتب عليه عــدم تمكنه من الحصول على تلك التأشيرة في الوقت المناسب.