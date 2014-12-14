الخدمة المدنية تتيح للجهات الحكومية شغل وظائف الأجور

عممت وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية بإمكانية شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة على لائحة المستخدمين وفق آلية وضعتها الوزارة، انطلاقاً من الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1885) وتاريخ 24 /8 / 1435هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) وتاريخ 20 / 9 /1397هــ .

وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن الوزارة قامت بإعداد نظام (ساعد) لمن يرغب من المواطنين في العمل على وظائف المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون، وقامت بتدقيق وتوثيق الطلبات التي تم تقديمها من خلال نظام ساعد وتم إعداد قوائم للمتقدمين وفق آلية مفاضلة تتناسب مع مؤهلات وشروط شغل وظائف لائحة المستخدمين وتحقق مؤشراً لإيجاد العدالة وتكافؤ الفرص بناء على نقاط المفاضلة، مبيناً أنه يمكن للإدارات المختصة الاستفادة من تلك القوائم عبر الدخول على نظام (ساعد) لشغلها بما لديها من وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين, وكذلك الاستفادة منها في التعيين على لائحة بند الأجور سواء على مستوى المقر الرئيسي للوزارة أو فروعها في جميع مناطق المملكة.

وبين البراك أن نظام (ساعد) يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف التي تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا النظام من دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات، بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.

مما يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد دعت في وقت سابق الراغبين في التقدم على تلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم (إن وجدت) عبر الأيقونة المخصصة للنظام على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.