تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره بالرياض مساء اليوم الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل و وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، و وزير الصحة الدكتور محمد بن علي بن هيازع آل هيازع، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد، ووزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد، ووزير الزراعة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ( كل على حدة ) قائلين : ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ) .
الوزراء الجدد يقسمون أمام الملك عبدالله
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