الملك يوافق على إقامة مظلات بجوار المسجد الحرام

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة مظلات في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام.

وقال "جاء الأمر الكريم بتوفير تظليل الساحات الخارجية والمناطق التي تحتاج إلى تظليل أسوة بما تم اعتماده ضمن مشروع التوسعة بمساحة إضافية تقدر بـ (275.000 ) متر مربع، وبما يزيد على (300) مظلة". مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقاً من مكانة الحرمين الشريفين وحرص الدولة على العناية بهما والاهتمام بمنظومة الخدمات المقدمة فيهما.