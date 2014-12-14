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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

خطوة تُحمد

نجحت محاكم التنفيذ في جميع المناطق خلال عام من افتتاحها، في استرداد ٤٠ مليار ريال من التجار والمماطلين لمستحقيها، بعد أن استقبلت ١١ ألف طلب «استرداد حقوق» من مواطنين ومقيمين عبر ٢٢٥ دائرة تنفيذ، كما تمكنت من إقامة أكثر من ٦٠ مزادا لردّ حقوق المطالبين بأموالهم، وهذه كما قلت في العنوان خطوة تُحمد لإحقاق الحق وردّ الأمانات إلى أهلها، ولكنّها فيما أحسب غيض من فيض يمكن تحقيقه، فهناك العديد الذي لا أستطيع أن أحصره وأعدّه من الأحكام التي طال عليها المدى ولم تنفذ، وكنت قد قرأت أنّ العدد الموجود من قضاة التنفيذ لن يتمكن من النظر في الأحكام القديمة وتنفيذها، ويقتصر على تنفيذ الأحكام الصادرة حديثا، وهذا إن صحّ فليس بالأمر الذي يستعصي على الحسم، إذ لا يشترط فيما أرى والرأي الأخير لوزارة العدل، أن يكون قضاة التنفيذ من خريجي كليات الشريعة ومعهد القضاء الأعلى، وليس المطلوب منهم الرجوع إلى مطولات في الفقه والشريعة؛ المطلوب منهم وحسب تنفيذ صلاحيات وسلطات محددة، ولهذا يمكن الاستعانة بخريجي كليات القانون والأنظمة، وهناك العديد منهم الذين لم يجدوا أي عمل، وقد جرى أخيراً -فيما قرأت- إيكال كتابة العدل إلى محامين متخرجين من هذه الكليات، وإذن كما قلت آنفا فإنّ الأمر لا يستعصي على الحسم.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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