موقف هيئة الأمر بالمعروف من التشهير بالمبتزين

تداول اليوم عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عزم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيقاع عقوبة التشهير في حق المبتزين للفتيات في السعودية، وذلك عندما يتم ضبطهم، وتثبت إدانتهم، وذلك بنشر أسمائهم في الصحف المحلية.

"العربية.نت" تواصلت مع المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، وتم سؤاله عن خبر عقوبة التشهير بأسماء المبتزين، فقال "إن التشهير عقوبة لا يمكن إيقاعها إلا وفق إجراءات نظامية تقرها الجهة التشريعية في الدولة، والهيئة جهة تنفيذية، ينتهي دورها بالقبض والإحالة لجهات الاختصاص".

وعند سؤال الشليل عن عزم رئيس الهيئات الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بالتقدم رسمياً للجهات التشريعية من أجل أخذ الموافقة على إيقاع عقوبة التشهير، أوضح أن "الإجابة على هذه المعلومة، يحتاج للتواصل مع الإدارة المعنية لمعرفتها، وهذا سيأخذ بعض الوقت".

