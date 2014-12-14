وزارة التجارة وموقفها من التخفيضات الوهمية !

منذ بداية ممارستي للكتابة الصحفية لم أقرأ أخبارا عن تحرك عملي جاء لمواجهة ادعاءات التخفيضات التي تعلنها بعض المحلات التجارية بين الحين والآخر، فيتكالب المشترون عليها من أجل الفوز بالبضائع المخفضة لاسيما في مجال الملابس الجاهزة والأثاث المنزلي ونحوها من المبيعات التي تعلن بعض المحلات أن تخفيضاتها تصل إلى نسبة «50» أو «70» في المائة مما يجعل بعض العقلاء يتساءلون عن حقيقة تلك النسبة وربما عن حقيقة التخفيضات نفسها وهل هي واقعية أم وهمية، إلا أن وزارة التجارة خطت في الأسابيع الأخيرة خطوات قوية لمحاسبة ومعاقبة أي محل تجاري يعلن عن تخفيضات في بضائعه ثم يتبين للوزارة أن ما أعلن عنه المحل من نسب تخفيض لا يمثل الحقيقة بل هو مجرد ادعاء بوجود تخفيض لجذب المشترين وتصريف البضائع، فلما وضعت الوزارة يدها على بعض المحلات التجارية التي أعلنت عن تخفيضات اتضح لها أنها وهمية قامت بإغلاق تلك المحلات وفروعها كإجراء عقابي لها وحماية للمشترين من الانخداع بما أعلن من تخفيضات غير حقيقية، هذا هو الإجراء القوي الذي أعتبره جديدا ــ حسب علمي ــ لأنه طبق وأعلن وتم ذكر المحلات التي نالها العقاب والإغلاق.

وكان المجتمع إذا ما رأى إعلانات تخفيض مغرية تصل إلى «70» في المائة فإنه يفسر الأمر بأنه قد يكون حالة من عدة حالات، فإما أن تكون البضاعة المعلن عن وجود تخفيض في أسعارها قد بيعت في بداية توريدها بأضعاف ثمنها فالفستان الذي يكلف «300» ريال وصنع في تايلند يكتب عليه أنه مورد من عاصمة أوروبية ويباع بألف ريال، فإذا بيعت الكمية ولم يبق منها إلا ثلثها أو ربعها أو حتى نصفها أعلن عن تخفيضات تصل إلى «75» في المائة فتباع في أسوأ الحالات بسعر التكلفة وتكون الأرباح قد جنيت قبل إعلان التخفيضات.. وإما أن تكون البضائع مستوردة فعلا من أوروبا ولكن سعرها يضاعف عند بداية وصولها إلى الأسواق ومع دخول مواسم الاحتفالات فإذا انقضت تلك المواسم وخشية من وصول «موديلات جديدة» فتكف الناس عن شراء الموديلات القديمة فإن المحلات تعلن عن تخفيضات في أسعار ما لديها من موديلات سابقة فيباع ما كلف المحل «500» ريال بــ «400» ريال بعد أن كان يباع بـ«1500» ريال فيكون التخفيض الواقعي هو «20» في المائة ولكن التخفيض المعلن هو «80» في المائة وفي الحالتين فإنه لا توجد شفافية أو صدق في هذا النوع من إعلانات التخفيض.. فتحية لوزارة التجارة على تحركها المبارك لمحاسبة ومعاقبة من يخادع المشترين بإعلانه عن تخفيضات كبيرة هي في الواقع مجرد تخفيضات وهمية أو مبالغ فيها في أحسن الأحوال!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"