الرياض تدين اغتيال الوزير الفلسطيني

رأس ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الوزارية الأسبوعية في الرياض، اليوم الاثنين.

وقال وزير الإعلام والثقافة الدكتور عبدالعزيز الخضيري إن مجلس الوزراء، نوه بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، والتي اتسمت بحرص قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بقادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين في المملكة العربية السعودية.

وبين أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتداعياتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وأدان اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجدداً مناشدات المملكة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي الشأن المحلي وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات حول ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين من أبرزها:

1- يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية

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أ - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.

ب - إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.

ج - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل.

2- يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة.

3- يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته.

