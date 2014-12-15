بالفيديو.. طريقة لحماية طلاب جامعة المؤسس

نحو قيادة آمنة نظم الوقف العلمي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز وإدارة المرور في محافظة جدة دورة تدريبية لتعليم طلاب الجامعة الطرق الآمنة للقيادة تحت إشراف خبراء أجانب من انجلترا والإمارات وعمان.

وتهدف الدورة وفقاً لتقرير تلفزيوني أعدته قناة "العربية" إلى معالجة أخطاء تشتت الانتباه لدى قائدي المركبات في السعودية والذين ذهب منهم ستة وثمانين ألف شخص ضحايا لحوادث مرورية خلال العقدين الماضيين.

وتتطلع إدارة المرور إلى نجاح تجربة دورة القيادة الآمنة قبل نقلها إلى فئات أوسع داخل المجتمع.

وركزت الدورة التي استمرت لخمسة أيام على تحويل قائدي المركبات إلى سائقين أكفاء يمتلكون مهارات أساسية تعزز لديهم الثقة أثناء القيادة.