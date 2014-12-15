بعد طفلة الطائف.. الدفاع المدني ينقذ رضيعة

بعد يوم من إنقاذ طفلة من قبل الدفاع المدني بمحافظة الطائف لحريق بإحدى الشقق السكنية.

حصلت "العربية.نت" على صور لمباشرة فرقتين من إدارة الدفاع المدني بمدينة تبوك، صباح اليوم، في إنقاذ امرأة ورضيعها إثر نشوب حريق بشقة بالدور الثاني في حي الحمراء.

الناطق الرسمي العقيد، ممدوح العنزي، أوضح أن بعدما تبلغت غرفة العمليات عن الحريق وعند وصول الفرقتين، تم إخلاء ساكني العمارة، إضافة إلى إنقاذ امرأة ورضيعها من أعلى سطح العمارة، بعدما اشتعلت النيران بالشقة، ما دفعها إلى الصعود إلى الأعلى خوفاً من اللهب. واستطاع الدفاع المدني إخماد الحريق، دون تسجيل خسائر بشرية، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحريق.