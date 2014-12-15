شخص يحتجز ثلاثة رهائن ويقتل رجل أمن

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن "الجهات الأمنية بمركز روضة سدير التابع لمحافظة المجمعة تم إبلاغها مغرب أمس عن قيام شخص مجهول يحمل سلاحاً رشاشاً، ويحتجز ثلاثة عمال قرب جامع الحمود بالحي الشعبي، ويهدد المارة بإطلاق النار، وعند مباشرة رجال الأمن في محاصرته ومطالبته برمي السلاح الذي كان يحمله بادر بإطلاق النار بكثافة، فتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه بعد إصابته، وتحرير المحتجزين".

وأكد الناطق الإعلامي أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل وكيل الرقيب/محمد نايف محمد الزنيدي، وإصابة مواطن ورجل أمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها.