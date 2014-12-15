ظلام الإرهاب علاجه التنوير

قالت الإيرانية شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش يجب أن تلقي بالكتب، وليس القنابل، إذا كانت تريد فعلا القضاء على تنظيم داعش.

والقصد أن المعركة مع الإرهاب وقوى الظلام والتشدد هي معركة فكرية وثقافية أولا وأخيرا، أما المواجهات العسكرية والإجراءات الأمنية الصارمة، فهي علاجات مؤقتة قد تنجح في صد الإرهاب في مراحل زمنية معينة، ولكنه سرعان ما يعود أقوى؛ لأن البيئة الفكرية والثقافية التي أنتجته ما زالت تنفرد بالمشهد.

لا خلاص من الظلام إلا بالتنوير.. ولا نجاح لكل استراتيجيات مكافحة الإرهاب ما لم تتصدرها خطط دعم الثقافة والفنون، وفتح النوافذ للأفكار الحرة المستنيرة، وتشجيع الإبداع، وإثراء الحوارات الفكرية على اختلاف توجهاتها. الكتاب قبل البندقية.. هذه هي الطريقة المثلى لمحاصرة البيئة الخاضنة للإرهاب، والتي غالبا ما تنكمش متى ما توفرت الخيارات الفكرية الأخرى، فهي بيئة تستمد وجودها من تغييب الآخر ثم إلغائه.. ومن هنا يتشيأ الإرهاب الفكري الذي هو أساس أي إرهاب آخر. ومن هنا، تكون أمام وزارة الثقافة والإعلام ووزيرها الجديد مهمة أساسية تتجسد في مواجهة انتشار الأفكار الإرهابية التكفيرية بالثقافة والفنون والانفتاح الفكري، وقد جربت الوزارة من خلال الإقبال الكثيف على معرض الرياض للكتاب أن المجتمع السعودي محب للثقافة والإبداع، ولم يلتفت لدعوات قوى التشدد بالمقاطعة، بل شارك بفعالية في هذه التظاهرة السنوية التي شهدت أيضا طفرة في حركة التأليف المحلية. الثقافة حياة كاملة.. كتاب ومسرح وسينما وصالة عرض سينمائية ولوحة وشارع ومقهى ومهرجان وفكرة حرة تعبر الطرقات دون أن يستوقفها حراس النوايا، ليست أبدا معرضا للصور تتوسطه رقصة العرضة في مدينة أوربية بعيدة؛ لذلك فإن التحدي الذي تواجهه وزارة الثقافة والإعلام اليوم يكمن في قدرتها على دعم الحركة الثقافية والفنية، بحيث يكون لها أثر ملموس على رجل الشارع ونشاط اقتصادي يغنيها مستقبلا عن الدعم الحكومي، وبالطبع فإن الوزارة لو فكرت أن تخطو مثل هذه الخطوات، فإنها ستجد نفسها في مواجهة صراخ الظلاميين، ولكن لا تغيير دون ثمن ولا إنجاز دون مصاعب.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"