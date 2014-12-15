فيديو.. ضباب رابغ وسيارات تسير وتصطدم ببعض

أظهر مقطع مصور يتم تناقله منذ يومين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حادث اصطدام سيارات ببعضها بعد أن تسبب الضباب في محافظة رابغ - مكان تصوير المقطع - في انعدام الرؤية لدى السائقين.

ويظهر المقطع عدداً من السيارات التي اصطدمت ببعض وبينما كان يقوم مصور المقطع بالتعليق على الحادث حصل اصطدام آخر بين عدة سيارات من بينها شاحنتان أغلقت الطريق بعد اصطدامها ببعض.

وظهرت في المقطع أيضاً سيارة من نوع جيب كانت تسير قبل أن تصطدم بشاحنة متوقفة قسراً بسبب حادث سابق وعندما هرع مصور المقطع مع بعض المتواجدين في المكان لم يظهر أن صاحب السيارة قد تعرض لحالة خطيرة رغم دوي صوت الاصطدام.

ولم يحدد المقطع زمان ومكان الحادثة واكتفى في عنوانه بالإشارة إلى حدوثه في رابغ وخلى أيضاً من إعطاء تفاصيل حول وجود مصابين أو حالات خطرة أو عدد السيارات التي ارتطمت ببعض في طقس وصفه صاحب المقطع بأنه لا يسمح بالرؤية أكثر من مسافة مد اليد.

ولم تظهر تعليقات رسمية حول الحادث لكن معلقين رأوا أنه بالإمكان السيطرة على ظروف القيادة في أوضاع خطرة بمنع السير وإيقاف السيارات حتى اعتدال الطقس واتضاح الرؤية لسالكي الطريق.