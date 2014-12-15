وفاة رب أسرة حاول إطفاء حريق اندلع بشقته

باشرت وحدات الإنقاذ والإطفاء مدعومة بفرق الكمامات والسلالم بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حادث حريق وقع ظهر هذا اليوم الاثنين الموافق 23 ربيع الأول بملحق عمارة مكونة من خمسة أدوار، وجری إخلاء ساكني العمارة وإخلاء عائلة كانت محتجزة في ملحق العمارة في موقع الحدث، وتم إخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود محتجزين سوی ما ذكر.

الحريق أصاب 3 أطفال وامرأة باختناق نتيجة كثافة الأدخنة المتصاعدة، فيما أصيب رب الأسرة بحروق سطحية متعددة واستنشاق كثير من الأدخنة، أثناء قيامه بمحاولة إخماد الحريق قبل وصول وحدات الدفاع المدني.

جری نقل المصابين للمستشفی عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، حيث توفي رب الأسرة لاحقا نتيجة تردي حالته الصحية.