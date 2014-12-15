16 طناً من التمور الفاسدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء جملة من المخالفات في مصنع لتعبئة التمور بمحافظة الحريق، تمثلت في غش صلاحية ووزن نحو 16 طناً، وسوء تخزينها ما أدى لتعفن جزء منها، إضافة إلى رصد منشأة أخرى في الطائف يتلاعب عمالها بتاريخ صلاحية مواد غذائية ويضعونها في أكياس لعلامات تجارية من دون ترخيص.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مفتشيها نفذوا جولات على منشآت غذائية في محافظة الحريق بمنطقة الرياض، وضبطوا 16000 كيلو غرام من التمور (1994 عبوة كرتون) تم التلاعب في أوزان عبواتها وتاريخ صلاحيتها بوضع تاريخ الإنتاج بعد شهر من التاريخ الفعلي، إضافة إلى تخزين التمور في مستودعات غير مستوفية الاشتراطات الصحية ما أدى لنمو خمائر وعفن عليها، كما وجدوا 165 عبوة تمور منتهية الصلاحية،فضلاً عن عدم تقيد عمال المصنع بالاشتراطات الصحية ويعبئون التمور بشكل يدوي ولا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.

ولفتت "الغذاء والدواء" إلى أن الجولات التفتيشية في الطائف توصلت إلى منشأة غذائية بحي قويزة، يتلاعب عمالها بتاريخ صلاحية مواد غذائية بعد إعادة تعبئتها من الأكياس الأساسية للمنتج الغذائي، ويستخدمون علامات تجارية مشهورة دون الحصول على ترخيص، مشيرة إلى التحفظ على 62 كيساً تم التلاعب في بيانات بطاقتها وتغيير تاريخ صلاحيتها واستخدام علامات تجارية بلا ترخيص.